جبل سانت كاترين يسجل أقل درجة حرارة في مصر.. 10 تحت الصفر

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم، حالة من الطقس البارد بكافة المدن، حيث انخفضت درجات الحرارة الصغرى والعظمى في كل المناطق بداية من رأس سدر وحتى طابا.

أقل درجة حرارة

وسجلت مدينة سانت كاترين، لأول مرة، أقل درجة حرارة على مستوى مصر، وتعرضت آبار المياه والعيون المنتشرة بالمدينة للتجمد بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة فجر اليوم الجمعة، وبالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة توافد عدد من السائحين على قمة جبل موسى للاستمتاع بشروق الشمس مع الطقس البارد.

10 درجات تحت الصفر

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن مدينة سانت كاترين والقمم الجبلية سجلت أقل درجة حرارة منذ مطلع فصل الشتاء، حيث بلغت درجة حرارة جبل سانت كاترين 10 تحت الصفر، وجبل أم شومر 8 تحت الصفر، وجبل عباس 7 تحت الصفر، أما قمة جبل موسى فسجلت 5 تحت الصفر.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين سجلت فجر اليوم درجتين تحت الصفر، موضحا أن المدينة من المتوقع أن تتعرض لتساقط الثلوج الفترة القادمة، ويعتبر المواطنون الثلوج والأمطار مصدر رزق لهم، لأن حياتهم وأنشطتهم مرتبطة بمياه الأمطار والسيول.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وتتعرض محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس البارد بكل الأنحاء، حيث سجلت مدينة شرم الشيخ 15 درجة مئوية، أما مدن الطور ورأس سدر وطابا فسجلت 11 درجة، و14 درجة في مدينة دهب.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع الموانئ البحرية والمطارات والطرق تعمل بصورة طبيعية.