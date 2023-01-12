سانت كاترين تحت الصفر.. وتحذيرات من تساقط أمطار وسيول

سجلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء درجة حرارة تحت الصفر، وهي أقل مدينة مصرية بالنسبة لدرجة الحرارة لأنها أعلى مدينة فوق مستوى سطح البحر بارتفاع 1600 متر تقريبا، أما القمم الجبلية فكل يوم تسجل درجات حرارة أقل من الصفر بكثير نظرا لارتفاعها الكبير الذي جعل الثلج يظهر فوقها معظم أوقات الشتاء.

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أوضح أن درجات المدينة بالكامل تحت الصفر فجر اليوم الخميس، وهي تتحسن تدريجيا في النهار لسطوع الشمس لفترات محدودة وتصل الحرارة إلى 12 درجة في النهار، أما في الليل والساعات الأخيرة تنخفض الحرارة بشدة.

جبل سانت كاترين 8 تحت الصفر

وقال اللواء طلعت العناني لـ«الوطن» إن جبل سانت كاترين يسجل أقل درجة حرارة بالنسبة لمصر لأنه أعلى قمة جبلية في مصر حيث سجل 8 درجات تحت الصفر وسوف يستمر بتسجيل درجات حرارة أقل من الصفر طوال موسم الشتاء.

أضاف أن درجة حرارة جبل سانت كاترين فجر اليوم 8 تحت الصفر، جبل عباس 4 درجات تحت الصفر، جبل موسى 3 درجات تحت الصفر، مدينة سانت كاترين نفسها 1 تحت الصفر.

وأشار إلى احتمالية تساقط أمطار وسيول غدا الجمعة على المدينة وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

شرم الشيخ ودهب 14 درجة

مدينة شرم الشيخ يطلق عليها مشتى مصر لأن درجات الحرارة تكون أفضل من أماكن أخرى فسجلت مدينتا شرم الشيخ ودهب 14 درجة، ومدن الطور ونويبع وطابا، أبورديس، أبوزنيمة 12 درجة مئوية.