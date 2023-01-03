نصائح عند صعود جبل سانت كاترين في الشتاء.. تناولوا أطعمة خفيفة ومشروبات ساخنة

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة، إن سانت كاترين من أشهر مدن السياحة الدينية في العالم وتحظى بأهمية كبيرة في دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا،، وهي مقصد للسياح الأجانب طوال العام وخاصة في الشتاء لمشاهدة الآثار الموجودة على قمم الجبال وداخل الدير.

موسم السياحة في الشتاء

من جانبه، قال الشيخ أحمد أبو راشد مستشار دير سانت كاترين لشؤون البدو، إن المصريين يفضلون زيارة مدينة سانت كاترين في الشتاء للاستمتاع بالأجواء الشتوية، خاصة في حال تساقط الثلوج.

أوضح «أبو راشد»، أن الشتاء أحد مواسم جذب السياح إلى المدينة التي تعتبر أقل مدينة على مستوي الجمهورية في درجة حرارة وتسجل درجات حرارة تحت الصفر طوال الشتاء، موضحا أن الدليل البدوي يصطحب الزوار فوق جبل موسى.

نصائح للسياح في الشتاء

أما رمضان الجبالي، والذي يعمل دليلًا للسياح، فقال إن فصل الشتاء يشهد تساقط أمطار وثلوج وتنخفض درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

وتابع أنه يقدم نصائح للسياح قبل الصعود إلى جبل موسى، وهي:

１- ارتداء ملابس شتوية ثقيلة.

２- متابعة حالة الطقس وتساقط الثلوج يوميًا.

３- اتباع إرشادات الدليل البدوي خاصة في الصعود والهبوط.

４- أخذ أطعمة خفيفة تعطي طاقة للجسم مثل الفواكه والشكولاتة.

５- شرب مشروبات ساخنة طوال الرحلة لمواجهة البرد الشديد.

６- أن تكون حقيبة السائح خفيفة، وبها «جاكيت» ثقيل و«آيس كاب».

７- أن يكون حذاء السائح مناسب للصعود إلى الجبل.

８- حمل أدوية خفيفة خاصة مرضى الضغط والجيوب الأنفية.