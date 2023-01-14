إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على ملكية أرض زراعية بسوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وجود إصابات وجروح إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز المراغة، وبالفحص تبين أنها بين «رفعت س ض»، 57 سنة، عامل زراعي، مصاباً بطلق ناري بالقدم اليمنى، وابنه «منتصر ر س»، 29 سنة، عامل زراعي، مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، «طرف أول» وتم نقلهما للمستشفى المركزي، وبين «رمضان ض أ»، 68 سنة، عامل زراعي، وابنه «ضيف الله ر ض»، 42 سنة، سائق حفار، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن، «طرف ثان»، وتم نقلهما للمستشفى المركزي، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان دائرة المركز.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول «فرد روسي»، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني «بندقية آلية»، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة القانونية

وأكد مهران محمد، محام، لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب والإيذاء تصل إلى السجن 10 سنوات إذا خلفت عاهة مستديمة، وغرامة، وفي حالة كان الجاني قاصرا يتم تحديد ذلك وفقا لمجريات التحقيق إذا لم يتم التصالح.