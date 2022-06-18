مشاجرة بأسلحة بيضاء بين سائقي توكتوك على أولية المرور في سوهاج

تشاجر سائقا توك توك بمركز طما في محافظة سوهاج بسبب أولوية المرور بالطريق ليصيب كل منهما الآخر بسلاح أبيض «مطواة» وجري نقلهما لمستشفى طما المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد عبد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد ورود إخطار من مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية الي موقع الحادث وتبين أن المشاجرة بين كل من «محمود ج ع س» 18 عاما، سائق توك توك، ويقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم نقله لمستشفي طما المركزي وعبد الله م ا م، 23 عاما سائق توك توك، ويقيم بندر طما بمحافظة سوهاج مصاباً بسحجه بالرقبه وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

أولوية المرور بالطريق سبب الحادث

وقد تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته سلاح أبيض «مطواة» وبسؤاله قرر حدوث مشادة كلاميه فيما بينهما تطورت إلي مشاجرة قام علي آثرها بالتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات بسبب أولوية المرور بالطريق وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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