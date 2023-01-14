مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في سوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزي في محافظة سوهاج جثة عاطل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث، أثناء تواجده بجوار نافذة شقته، نتيجة اختلال توازنه.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول المدعو «منصور م ع» 35 عامًا، عاطل، ويقيم ناحية مركز البلينا، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

سقوط بسبب اختلال توازن

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء تواجد المذكور بجوار نافذة شقته بالطابق الثالث، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه وفاته لمعاناته من مرض نفسي وعصبي.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.