مصرع عامل في انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري بسوهاج

صرّحت جهات التحقيق المختصة بقسم ثان سوهاج، بدفن عامل لقي مصرعه أثناء استقلاله دراجة نارية، حيث اختل مقود الدراجة في يده، ما أدى إلى سقوطه من أعلى كوبري الثقافة ووفاته.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، يفيد وصول المدعو «فولي ع ج»، 57 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفى حال تلقيه الإسعافات اللازمة، ادعاء حادث دراجة نارية.

تصادم دراجة نارية بحاجز خرساني

وتبين أنه أثناء قيادة المذكور دراجته النارية أعلى كوبري الثقافة، بدائرة القسم، حيث اختل مقود الدراجة بيده ما أدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني وسقوطه أرضًا مما نتج عنه إصابته ووفاته، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.