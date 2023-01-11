بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية في بني سويف

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصر ـ أسيوط الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بياض العرب دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية بياض العرب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بياض العرب دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: كيرلس حنا خليل 24 عامًا، مصاب سحجات وكدمات، و مينا كيرلس فهيم 26 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، يقيمان قرية بياض العرب، ونادي ميلاد عبد الشاهين 41 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، ويقيم بقرية الزيتون بمركز ناصر.