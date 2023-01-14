تعرف على متوسط تأخير القطارات اليوم السبت.. تصل إلى 90 دقيقة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، نظراً لما يجري إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بها، في الفترة الحالية، من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخير القطارات اليوم السبت

ترصد «الوطن» في السطور التالية متوسط تأخير القطارات اليوم السبت 14 يناير 2023، كالتالي:

خط القاهرة - الإسكندرية 30 دقيقة.

خط القاهرة - أسيوط 60 دقيقة.

خط أسيوط - أسوان 60 دقيقة.

خط بنها - بورسعيد 90 دقيقة.

خط طنطا - المنصورة - دمياط 45 دقيقة.

خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة 45 دقيقة.

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مشددة على المسافرين باتخاذ كل التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.