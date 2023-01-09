ضبط 1800 قضية مخالفات في محطات القطارات والمترو خلال يوم واحد

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط مخالفات تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات وصلت إلى 1844 قضية متنوعة، وضبط 3417 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.