انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر أولى امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي 2023، في مادتي اللغة العربية والأحياء، والتي تستمر حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ضوابط امتحانات البحر الأحمر

من جانبه شدد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وتحقيق الانضباط ومنع استخدام المحمول والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة.

وأشار إلى الاهتمام الشديد بالنظافة والتعقيم المستمر، حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية ومراعاة الدقة في التصحيح ورصد الدرجات بالشيت الورقي، وعدم استخدام المزيل، مع ضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة.

اجتماع قيادات تعليم البحر الأحمر

وعقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعا مع قيادات التعليم بالمحافظة بديوان المديرية، لمناقشة تقييم ما تم في الفترة السابقة من العام الدراسي وعرض الإيجابيات والسلبيات والاستعداد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.