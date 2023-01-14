«الثقافة» تستعد لاستقبال مقتنيات عبد الحليم حافظ في متحف رواد الفن

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي للمسرح والموسيقى والغناء بالزمالك، برئاسة الفنان ياسر صادق، لاستقبال مقتنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث يهدي ابن شقيقه، بعضا من مقتنيات العندليب الأسمر لمتحف رواد الفن المصري.

وقال رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والغناء، في تصريحات لـ«الوطن»: «إننا نعمل على تجهيز المتحف منذ 4 أعوام، وكانت البداية بجمع المقتنيات من تبرعات أعضاء جمعية أبناء الفنانين، التي يرأسها المستشار ماضي نجل الفنان توفيق الدقن».

مقتنايات 79 فنانا في متحف رواد الفن المصري

أكد صادق، أنه كانت هناك استجابة كبيرة من أسر وأبناء الفنانين، الذين أسهموا بشكل حقيقي بتبرعات من متعلقات الفنانين الراحلين، ليزيد عدد المقتنيات لدى المتحف من 9 فنانين فقط، ليصبح 79 فنانا في الوقت الحالي.

وأوضح أن المقتنيات، تشهد آلاف الصور والمتعلقات التي يتجاوز عمر بعضها 120عاما، منها: عود فنان الشعب سيد درويش، وملابس يوسف وهبي، وزكي طليمات، ومجموعة من متعلقات سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، نجيب الريحاني، زكي طليمات، سيد درويش، يوسف وهبي، توفيق الحكيم، صلاح جاهين، وسيد زيان وعمر الحريري، أمينة رزق، توفيق الدقن، محمد رضا، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، مشيرة إسماعيل وآخرين.

تعامل خاص مع المقتنيات

وأشار رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والغناء، إلى أن وزارة الثقافة ممثلة في المركز، ترحب بجميع المساهمات من أسر الفنانين وذويهم، باعتبار أن الفنان ابن مجتمعه، مؤكدا أن هذه المتعلقات يتم التعامل معها بشكل خاص، لصيانتها والحفاظ عليها، كجزء من تاريخ الشخصيات التي أسهمت في إثراء وجدان الشعب المصري.