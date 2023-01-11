وزيرة الثقافة تتفقد «مسرح مصر» بشارع عماد الدين بعد انتهاء أعمال التطوير

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشروع «مسرح مصر»، بشارع عماد الدين، والذي تم تصميمه على الطراز المعماري لمباني القاهرة الخديوية، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

رافق وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وقيادات الشركة المنفذة للمشروع، وتفقدوا المبنى المكون من خمس طوابق على مساحة 925 مترا مربعا، ويضم صالة عرض رئيسية مقسمة إلى صالة أرضي وبلكون علوي ويبلغ عدد مقاعدها 360 مقعدا، بالإضافة إلى خشبة مسرح على مساحة 245 مترا مربعا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة خشبة المسرح، إلى جانب قاعة العرض الصغرى والتي تسع لـ 120 مقعدا، و16 غرفة للفنانين.

ووجهت وزيرة الثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من كافة الأعمال العالقة ووضع اللمسات الأخيرة في أسرع وقت لافتتاح المسرح في الموعد المحدد خاصة وأن الأعمال الإنشاءات والتجهيزات انتهت بكامل المبنى، كما وجهت بالاستعداد لافتتاح المسرح بعرض مسرحي لأحد نجوم الفن، واستغلال قاعة العرض الصغرى لتكون قاعة متعددة الأغراض تفتح أبوابها لاستقبال المؤتمرات وورش تدريب المسرحيين، والمهرجانات الفنية، والمسرحية، ليكون المسرح بمثابة مركز متكامل للأبداع، ومنارة فنية تحتضن كافة الأنشطة الإبداعية.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن مسرح مصر، هو صرح فني ومسرحي، من أعرق المناطق بالقاهرة الخديوية والتي احتضنت لسنوات رموز ورواد المسرح المصري، مشيرة الى أن كل صرح ثقافي يتم تدشينه هو طاقة ضوء جديدة، ومصدر للإبداع، ومتنفس للمواهب.