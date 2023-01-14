محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسون، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

الانضمام لجماعة إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، وحسبما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2015 حتى مارس 2021، انضموا لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وتولي قيادتها، مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية كان غرضها تهريب الأموال إلى الخارج، وحيازتهم كمية من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.

وأدرجت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، كما أمرت المحكمة بضبط 7 متهمين آخرين.