ضوابط السماح بالجمع بين معاشين في قانون التأمينات الجديد.. اعرف التفاصيل

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 العديد من المزايا للمؤمن عليه، والتي من بينها أنه يحق له الجمع بين أكثر من معاش في وقت واحد، وذلك من خلال تحديد عدد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها من اجل تنظيم تلك المسألة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الحالات التي نص عليها القانون والتي يفسرها القيادي العمالي مجدي البدوي.

حالات الجمع بين معاشين في نفس الوقت

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمن العديد من الحقوق التي جاءت استجابة لرغبة ذوي المعاشات باسترداد أموالهم وإيلاء مسؤولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، موضحًا: «إمكانية الجمع بين لأكثر من معاش، تعد الطلب الذي طالما نادى به أصحاب المعاشات».

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الحالات التي حددها قانون التأمينات والمعاشات، وهي تتنوع، فمنها مثلًا أن للمؤمن عليه الحق في أن يجمع بين الدخل والمعاش معا وذلك ضمن الحد الأدنى لقيمة المعاش، ومن الأشخاص التي تمتلك صالحية الجمع بين أكثر من معاش، هي المرأة الأرملة، قائلًا إن «القانون منح الحق للمرأة الأرملة في أن تجمع بين معاش زوجها ومعاشها أيضًا، كما أن لها الحق في الجمع بين معاش زوجها والأجر الذي تتقاضاه من عملها الشخصي».

حق الأبناء في الجمع بين معاشين

أما عن الأرمل، فأوضح أنَّه يجمع بين معاشه التقاعدي عن زوجته، معاشه الشخصي كأح المؤمن عليهم، كما يجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة، مشيرًا إلى أنَّ الأبناء لهم حق في الجمع بين معاشيين، وذلك من خلال أن يتقاضى الأبناء المعاشَين المستحقين على والديهم دون حد، مضيفًا أنَّه «يجمع المستحق المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون قيود».