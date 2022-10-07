حالات إعادة توزيع المعاش.. قانون التأمينات الاجتماعية يوضح

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على بعض حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين بين الزوجة والأبناء والأخوة والوالدين، حيث نظمت المادتان 103 و107 من القانون بعض الحالات التي يتم خلالها وقف صرف المعاش وإعادة توزيعه على المستحقين.

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، حالات إعادة توزيع المعاش على المستحقين وفق القانون رقم 148 لسن 2019 والمعروف باسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي جاءت كالآتي:

حالات إعادة توزيع المعاش

ووفق المادة رقم 107 من قانون التأمينات باب «المستحقين للمعاش» فأنه يعاد توزيع قيمة المعاش بين المستحقين بداية من الشهر التالي لتقديم الأوراق والمستندات وفق الحالات الآتية:

- ومن بين حالات إعادة توزيع المعاش، في حالة طلاق أو ترمل الابنه، أو الأخت فأنه يتم تقديم المستندات اللازمة لإعاد توزيع المعاش بين المستحقين بداية من الشهر التالي للواقعة.

- تأتي الحالة الثانية هي في حالة عجز الابن أو الأخ عن الكسب وفي تلك الحالة يجب تقديم المستندات اللازمة.

المستحقين للحصول على المعاش

وتنص المادة رقم 98 من القانون على أنه في حالة وفاة صاحب المعاش، كان للمستحقين حق في الحصول على المعاش وفقًا للأنصبه المقررة بالجدول ويحصلون عليه بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويكون المستحقين للمعاش هم الأراملة، والأبناء والبنات، والوالدان، والإخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه.

شروط صرف إعانة شهرية للمستحقين

ونص القانون أيضا على أنه يجوز صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالة فقد المرمن عليه أثناء تأدية عمله، وتكون قيمة الإعانة تعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبعد مرور 4 سنوات من تاريخ الفقد أو اثبات الوفاة أو يصدر حكما ويعتبر هذا هو تاريخ انتهاء الخدمة، ويتم من خلاله تقدير جميع الحقوق التأمينيه وفقًا لأحكام القانون.