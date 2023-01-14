تداول صور مزعومة لامتحان العربي لأولى ثانوي على جروبات الغش.. و«التعليم» ترد

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لامتحان زعموا أنه امتحان اللغة العربية في عدد من الإدارات التعليمية، الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي، عن الفصل الدراسي الأول، حاليا في اللجان الامتحانية.

امتحانات أولى ثانوي غير موحدة

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي تعقد على مستوى الإدارات، وليست موحدة على مستوى الجمهورية، وأن غرف العمليات ترصد جميع الأوراق المتداولة على جروبات الغش المزعومة لامتحان العربي.

التعليم تحقق في الأسئلة المزعوم تداولها

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه حال التأكد من الصور المتداولة سيجري ضبط الطلاب الذين قاموا بتصوير ورق الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشيرا إلى أن بيانات الطلاب يجري التوصل لها بسهولة خاصة على أجهزة التابلت.

وأكد المصدر أنه سيجري تطبيق عقوبات الغش على كل من يخل بأعمال الامتحانات، ويقوم بتصوير ونشر الأسئلة على جروبات الغش، وفقا لقانون مكافحة الغش.