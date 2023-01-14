«التعليم»: غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بجميع المدارس، وفقا للجداول المعلنة لكل مديرية تعليمية، إذ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالتابلت على مستوى الإدارة، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا لحماية الطلاب والمعلمين.

إحالة أي معلم للتحقيق في حال اصطحابه للهاتف المحمول أثناء اللجنة

وأعلنت المديريات التعليمية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي، ورصد أي مشكلات تحدث أثناء الامتحان وسرعة حلها، مؤكده حظر دخول الطلاب والمعلمين اللجان بالتليفون المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة أي معلم للتحقيق في حال اصطحابه للهاتف المحمول أثناء اللجنة.

ووجهت المديريات التعليمية، بمنع دخول الطلاب اللجان بكتاب المادة أو أي أوراق بيضاء لاستخدمها كمسودة، ومنع مغادرة أي طالب أو المعلم المدرسة خلال فترة انعقاد الامتحان.

آليات عقد امتحان الصف الأول الثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، آليات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- عقد الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت الكترونيا.

- تتضمن الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة (15%).

- عقد الامتحانات لمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الغير متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة (85%) إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة (15%) ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- المدرسة مسئولة عن التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.