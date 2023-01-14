المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بسبب نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مواعيد جديدة للامتحانات التي تم تأجيلها الخميس الماضي بقرار من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لسوء الأحوال الجوية، حرصا على سلامة الطلبة والعاملين في الامتحانات.

المواعيد الجديدة لامتحانات الإسكندرية

وقال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، إنه تم تحديد الموعد الجديدة لإجراء الامتحانات المؤجلة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، ولا على أجازات نصف العام.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية المواعيد الجديدة للامتحانات كالتالي:

الصف الرابع والخامس الابتدائي

الأحد 15 يناير: امتحان الرياضيات والمهارات المهنية.

الصف الثاني الإعدادي

الأحد 15يناير: امتحان مادتي العلوم واللغة الإنجليزية.

الاثنين 16 يناير: الجبر والتربية الفنية.

الثلاثاء 17 يناير: دراسات اجتماعية وكمبيوتر.

الأربعاء 18 يناير: مادة الهندسة.

وأكد «أبوزيد» أن هذه التعديلات فقط للصفوف التي كان من المقرر أن تؤدي الامتحانات الخميس الماضي 12 يناير، وباقي الصفوف في نفس المواعيد المعلنة مسبقاً بدون تعديلات.