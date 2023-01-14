الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ خلال فترات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أن محافظات القاهرة الكبرى الثلاث تحت تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها الآن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة اليوم السبت

ومن جهتها، كشفت هيئة الارصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس على البلاد، اليوم السبت، حيث تسجل العظمى على محافظات كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى 18 والصغرى 11، والسواحل الشمالية 17 و13 درجة.

درجات الحرارة في الصعيد

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على محافظة جنوب سيناء إلى 22 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 20 و09، وجنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

وتسود البلاد اليوم السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.