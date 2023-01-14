أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. اعرف عيار 21 بكام دون مصنعية

أصدرت محلات الصاغة كافة أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ومنها عياري 24 و21، اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023.

وبحسب الصاغة، فإن أسعار الذهب اليوم في مصر ومنها عيار 21 الآن سجلت الآتي:

عيار 24 اليوم للبيع 2,080 شراء 2,114 جنيه.

عيار 22 اليوم للبيع 1,907 شراء 1,938 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم للبيع 1,820 شراء 1,850 جنيه.

سعر عيار 18 اليوم للبيع 1,560 شراء 1,586 جنيه.

سعر عيار 14اليوم للبيع 1,213 شراء 1,233 جنيه.

سعر عيار 12 اليوم للبيع 1,040 شراء 1,057 جنيه.

سعر الاونصة للبيع 64,688 شراء 65,754 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14,560 شراء 14,800 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,080,000 شراء 2,114,286 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,823 جنيه ما يعادل 61.79 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,671 جنيه ما يعادل 56.64 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,595 جنيه ما يعادل 54.07 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,367 جنيه ما يعادل 46.34 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,063 جنيه ما يعادل 36.04 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم 911.37 جنيه ما يعادل 30.89 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 683.53 جنيه ما يعادل 23.17 دولار أمريكي.

- سعر أوقية الذهب اليوم 56,687 جنيه ما يعادل 1,922 دولار أمريكي.

- سعر جنيه الذهب اليوم 12,759 جنيه ما يعادل 432.52 دولار أمريكي.

- سعر سعار كيلو الذهب اليوم 1,822,735 جنيه ما يعادل 61,788 دولار أمريكي.