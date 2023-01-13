شركات الذهب تنبه لخطأ شائع يقع فيه الراغبون في الاستثمار «مافيش كاش باك»

أعلنت العديد من شركات الذهب أن شراء المشغولات الذهبية بهدف الاستثمار خطوة خاطئة، وخطأ شائع يقع فيه العديد من المواطنين، إذ لا تقدم «كاش باك» للمصنعية عند معاودة الشراء من المواطنين.

نصائح شركات الذهب للمستثمرين

ونصحت الشركات، منها جولد بيليون وجولد إيرا، الراغبين في الاستثمار والتحوط بشراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، لأنها أقل في المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، علاوةً على حصول المواطنين من حائزي السبائك والجنيهات الذهبية على نصف ما دفعوه من مصنعية مرة أخرى، حال كانت السبائك والجنيهات الذهبية مغلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، بحسب بيان شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، تراجعا قدره 10 جنيهات، وذلك في التعاملات المسائية اليوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023.

وبيع جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بسعر 2103 جنيه، وعيار الذهب 21 الأكثر مبيعا بسعر 1840 جنيها، وعيار الذهب 18 بسعر 1577 جنيها، وعيار 14 النحاسي بسعر 1230 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 14720 جنيها، والأوقية بسعر 1901 دولار.

وفي بيان، يوم أمس الخميس، قالت شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب تراجع في مصر 20 جنيه على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميا إلى 1900 دولار أمريكي.

وترى الشعبة أن السوق المصرية منفصلة بشكل كبير عن السوق العالمية، حيث أن استيراد الذهب متوقف منذ 3 سنوات تقريبا، في ظل عدم حاجة السوق حاليا، مشيرة إلى أن المحرك الأكبر للأسعار محليا هو العرض والطلب.