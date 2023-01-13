أسعار الذهب تتجاوز 1900 دولار للأوقية في الولايات المتحدة الأمريكية

أظهرت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تعزيز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأميركية، ما أدى إلى قفزة في أسعار الذهب بأكثر من 1% متجاوزة مستوى 1900 دولار للأونصة قبل أن تقلص مكاسبها، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تراجع حجم الإنفاق الشهري

وفي ديسمبر الماضي تراجعت حجم الإنفاق الشهري في الولايات المتحدة للمرة الأولي منذ أكثر من عامين ونصف العام، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.19 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوي منذ مايو 2022، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأونصة.

انخفاض الدولار بنسبة 0.5 %

كما انخفض الدولار بنسبة 0.5 % لأدنى مستوي منذ يونيو الماضي، ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، فيما ارتفعت الفضة بقيمة 1.4% إلى 23.74 دولار للأوقية، بعد قفزها 3% في وقت سابق.

وفي نفس السياق، انخفض البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1752.18 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1059.04 دولار للأوقية.