الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الرابعة مُسجلًا 1900 دولار للأوقية

سجلت أسعار الذهب 1900 دولار للأوقية اليوم، حيث يعتبر الذهب في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي، حيث أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة تراجع أكثر في ديسمبر، ما عزز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث يعتبر الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار كما ترفع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة

ووفقا لما أعلنه موقع «ترندينج»، تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 6.5% في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق، وكانت هذه أيضًا أدنى قراءة منذ أكتوبر 2021 وتأتي بعد ارتفاع بنسبة 7.1% في نوفمبر.

وتراهن الأسواق الآن على أن البنك المركزي الأمريكي سوف يتجه نحو الانخفاض إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بعد تقديم زيادة نصف نقطة مئوية في ديسمبر، وفي غضون ذلك، يظل المستثمرون حذرين بعد قرع طبول من التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

مؤشرات الأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء في تعاملات أمس الخميس، وارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 200 نقطة، في حين تقدم مؤشرا S&P 500 وناسداك بنسبة 0.3% و0.6% على التوالي.

تباطؤ معدلات التضخم الرئيسية والأساسية

واصل المستثمرون هضم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر والذي أظهر أن معدلات التضخم الرئيسية والأساسية تباطأت إلى 6.5% و5.7% على التوالي، مما يمدد التراجع عن قممها العام الماضي ويعزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ حملته الشديدة للتضييق، واستفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط وقادت المكاسب للجلسة، تلاها أداء قوي في قطاع العقارات وخدمات الاتصالات.