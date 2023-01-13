تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفقد 10 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً اليوم، وفقاً لما أعلنته الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية والتي ترصد سعر المعدن الأصفر في الصاغة والشركات، وسط انخفاض طفيف في سعر الأوقية عالميًا لتهبط إلى 1900 دولار.

الجنيه الذهب بـ 14,720 جنيهًا

ويباع الجنيه الذهب بسعر 14,720 جنيهًا، ووفقاً للشعبة، فإنَّ أعيرة الذهب سجلت أسعارا متفاوتة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالسوق المحلية خاصةً بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، 1,840 جنيهاً دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يُباع جرام الذهب عيار 18، والذي يمتاز بجمال التشكيلات والمشغولات وبالتالي ارتفاع المصنعية، بسعر 1,577 جنيهاً خلال التعاملات المسائية اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً ومبيعاً في أسواق الخليج، 2,103 جنيهاً دون احتساب الضريبة أو الدمغة أو المصنعية، فيما بِيع جرام الذهب عيار 14، الأقل نقاءً وانتشارًا بالسوق المحلية، سعر 1,230 جنيهًا.