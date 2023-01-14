رفع تراكمات المياه من شوارع المدارس بالإسكندرية لتسهيل أداء الامتحانات

استمر هطول الأمطار الغزيرة لليوم الثالث على التوالي بالإسكندرية، ما تبعها جهود مكثفة من عمال الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ، من خلال أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه بالتحديد بالقرب من المدارس لتسهيل حركة الطلاب خلال أداء امتحانات الصفين الأول الإعدادي والثانوي، والتي لم يتم تعطيلهما اليوم في ظل قرار التعطيل الذي اقتصر على الصف السادس الابتدائي.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار الأمطار الغزيرة منذ أول أمس على مختلف المناطق، وعلى الرغم من الظروف الجوية الصعبة والمستمرة التي تمر على المحافظة لم يدخر العاملون جهدا في رفع أي تجمعات للمياه على مدار الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة أحيانا اليوم السبت، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على أستمرار تمركز 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

رفع تراكمات أمطار الإسكندرية

وشدد «نافع» على المرور على جميع المدارس التي تؤدي امتحانات اليوم، ورفع أي تجمعات للمياه إن وجدت، لتأمين دخول وخروج الطلبة لتأدية الامتحانات.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي اليوم السبت نظرا لسوء الحالة الجوية.