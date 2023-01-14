أمطار رعدية غزيرة وبرق ورعد في سماء الإسكندرية

ضربت الأمطار الغزيرة الرعدية المصحوبة بالبرق أماكن عدة في الإسكندرية، منذ قليل مع فجر اليوم السبت، وذلك استمرارا للأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة منذ الخميس الماضي ضمن نوة الفيضة الكبرى.

وسمع سكان شرق المدينة صوت رعد شديد مع حدود الساعة الثالثة فجراً وهو الأمر الأشبه بما حدث فجر الخميس الماضي حيث ضربت الأمطار الرعدية المدينة وسبب رعبا بس الصوت الشديد للغاية.

طقس الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة الاسكندرية خلال الساعات القادمة حتى الساعات الاولى من صباح اليوم امطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة احيانا وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات نهار اليوم السبت.

تطهير الشنايش قبل الأمطار الغزيرة

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم الدفع ب152 سيارة ومعدة ضمن حالة الطوارئ في المحافظة، مع رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بالتحديد في شوارع المنتزه ثان.

واضاف نافع ل«الوطن»، أنه يتم تطهير الشنايش في وقت توقف الأمطار من أجل استيعابها الأمطار مرة أخرى حال سقوطها.