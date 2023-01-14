9 إرشادات من وزارة الحج السعودية للمعتمرين قبل «عمرة رجب»

كشف باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عن أسعار عمرة شهر رجب المقبل في ظل رغبة الكثيرين لمعرفة أسعار العمرة في الأشهر الحرم، في المملكة العربية السعودية وبيت الله الحرام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ برامج وأسعار العمرة تختلف حسب مواعيد السفر ومدة البرنامج فتبدأ من 30 ألفًا وتصل إلى 50 و70 ألفا في بعض الفنادق الخمس نجوم، موضحًا أنَّ أقل سعر للعمرة في تلك الفترة سيكون على مدار 14 ليلة فقط، وخط السير (القاهرة - جدة - القاهرة) والتسكين رباعي.

وأشار إلى أنَّ 35 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يومًا وخط السير (القاهرة - جدة - القاهرة) والتسكين ثلاثي، بينما البرنامج الذي يصل إلى 50 ألف جنيه سيكون التسكين فيه ثنائيا، ويمكن أخذ غرفة بمفردك في فنادق الخمس نجوم وهذا سيكون له مبالغ إضافية.

من جهتها، أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بعض الإرشادات للمعتمرين المصريين من جميع دول العالم، الذين يستعدون لزيارة المملكة لأداء عمرة رجب، وهي كالتالي:

- من المهم الاستعداد والتخطيط لأداء العمرة.

- في حال التزام المعتمر بخطة علاجية تستدعي إحضار أدوية معينة، يرجى تجهيزها وحفظها بطريقة لا تؤثر على صلاحية وجودة الدواء.

- تجهيز حقيبة خاصة بالمستلزمات الطبية التي تساعدك على أن تكون في أتم الاستعداد في حال حدث أي طارئ كنزلات البرد، والإسهال، وحساسية الجلد، ويرجى الاطّلاع على الأدوية المصرحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- تعتبر درجات الحرارة في مكة المكرمة متفاوتة، وقد يتطلب تجهيز مظلة تقيك من الشمس.

- إحضار نسخ من المستندات المهمة التي قد يحتاج إليها المعتمر خلال الرحلة مثل، جواز السفر.

- التعرف على الأمتعة المسموح بنقلها من بلدك إلى المملكة العربية السعودية.

- يمكن الوصول لمدينة مكة المكرمة من خلال منظومة نقل متكاملة برا وجوا: النقل البري: قطار الحرمين، حافلات نقل المعتمرين،، النقل الجوي: جميع المنافذ الجوية حفاظًا على سلامتك يجب ارتداء الكمامة .

- الحرص على عدم التدافع وإيذاء المعتمرين، والالتزام بالتعليمات داخل الحرم المكي الشريف.

- إذا كانت رحلتك للعمرة ضمن مجموعة ينصح الالتزام بمرافقة المجموعة من بداية الرحلة وحتى نهايتها