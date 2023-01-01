سعر الريال السعودي في البنوك قبل أيام من انطلاق موسم عمرة رجب

مع اقتراب أفضل شهور العام «رجب، شعبان، رمضان»، يزداد إقبال شريحة كبيرة من المصريين على السفر إلى الأراضي السعودية؛ لأداء فريضة العمرة، لذا تزداد عمليات البحث، خلال تلك الفترة، على سعر الريال السعودي في جميع البنوك داخل مصر مقابل سعر الجنيه المصري.

حيث يسعى الراغبون في أداء العمرة، معرفة أفضل وقت لشراء العملة الرسمية السعودية المتمثلة في الريال السعودي قبل السفر لأداء الفريضة.

وفي هذا الصدد، ترصد«الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تداولات نشرتها المواقع الرسمية للبنوك، قبل اجازة القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في بنك المصرف المتحد عند 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس اليوم سجل 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال في cib

وسجل سعر الريال السعودي نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في بنك cib.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

الريال السعودي بلغ 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، في بنك الإسكندرية.