شعبة مواد البناء بالغرف التجارية تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مع تذبذب الأسعار الفترة الماضية، ازداد البحث عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، لمعرفة ما تسجله مواد البناء من أسعار في الأسواق والشركات المختلفة، للراغبين في البناء والتشييد.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 14 يناير، وفقا لنشرة شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت في الشركات المختلفة اليوم، كما يلي:

سجل سعر الحديد الاستثماري للطن اليوم نحو 24975.61 جنيه.

سجل سعر حديد عز للطن اليوم نحو 26322.86 جنيه.

بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 26322.86 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر

وجاءت أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت الموافق 14 يناير، كما يلي:

بلغ سعر أسمنت السويدي من أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الأسمنت بشركة المخصوص نحو 1380 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الأسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر الأسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت الرمادي للطن اليوم نحو 1869.44 جنيه.

طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1845 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1940 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت العربية المسلح نحو 1900 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1830 جنيهًا للطن.

وسجل سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» نحو 3100 جنيه للطن.

وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.