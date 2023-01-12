أسعار الحديد والأسمنت بالمحافظات اليوم الخميس في السوق المحلية

أسعار الحديد والأسمنت أهم مواد البناء التى يبحث عنها قطاع عريض من المواطنين بالمحافظات المختلفة، لتحديد تكلفة البناء وموعده، ولمقارنة الأنواع بعضها البعض، حيث يوجد أكثر من نوع للحديد والأسمنت يختلف مابين نسبة المعدن والشركة المنتجة ولون الأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت تحددها يوميًا البورصة المصرية، ويختلف أحيانا من محافظة لأخرى لإضافة سعر النقل من المصنع أو الوكيل بكل محافظة، فيتم الحصول على الحديد والأسمنت بالأسعار المعلنة من الوكيل مباشرة دون وسيط.

أنواع الحديد والأسمنت

تنشر «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت وفقا لبوابة الأسعار بمجلس الوزراء، كالتالى،

الأسمنت الرمادي بالبورصة المصرية 1929.51 جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت الرمادي بالإسكندرية 1775 جنيها طن سعر اليوم

سعر الأسمنت الرمادي بالسويس 2200 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

سعر الحديد الاستثمارى في البورصة المصرية 26793.06 جنيه للطن.

سعر الحديد الاستثماري بالإسكندرية 22000 جنيه للطن.

سعر الحديد الاستثماري بمحافظتى سوهاج وأسوان 30000 جنيه للطن الواحد.

أسعار حديد التسليح