أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد

استقرت أسعار الحديد والأسمنت مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير 2023، وتستعرض الوطن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفقا للنشرة الصادرة من الغرف التجارية، عن شعبة مواد البناء، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

سعر الحديد اليوم

- الحديد اليوم في شركة عز 23450 جنيها.

- طن حديد العتال 23400 جنيه.

- طن حديد بشاي 23300 جنيه.

- حديد المعادي 23150 جنيها.

- حديد عطية 23130 جنيها.

- الكومي 23200 جنيه.

- المراكبي 23200 جنيه.

- سرحان 23100 جنيه.

- العشري 21300 جنيه.

- مصر ستيل 23250 جنيها للطن.

- حديد المصريين 23350 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

-أسمنت المسلح سجل نحو 1900 جنيه.

- أسمنت النصر سجل 1860 جنيهًا.

- أسمنت التعمير 1855 جنيها.

-أسمنت المعلم 1855 جنيهًا.

- أسمنت السويدى أرض المصنع 1940 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 1845 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 1890 جنيهًا.

- طن أسمنت سيناء 1840 جنيهًا.

- العسكري بني سويف 1830 جنيهًا.

- السهم بني سويف 1845 جنيهًا.