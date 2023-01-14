الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شبورة مائية وأمطار على مناطق متفرقة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة إلى خفيفة

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة في الساعات الأولى من اليوم على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ60%.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري أمطارًا خفيفي على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ20% تقريبًا.

كما حذر الخبراء من الشبورة المائية الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومجدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة العظمى في القاهرة 19

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة بينما تبلغ الصغرى 12 درجة وتصل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية 19 بينما تبلغ الصغرى 13 درجة، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 20 والصغرى 8 وتصل العظمى في جنوب الصعيد 21 والصغرى 9 درجات أما جنوب سيناء فتصل درجة الحرارة العظمى لـ22 درجة بينما تصل الصغرى لـ14 درجة.