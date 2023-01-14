«مطبخ نوايا» لسياحة الطعام بالجيزة.. أكلات شعبية بدون مواد صناعية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مطبخ نوايا لسياحة الطعام بالبدرشين».

وذكر التقرير، أن المطبخ بدأ في عام 2011، بهدف الزراعة النظيفة، وألا يكون فيها كيماويات أو أي مواد صناعية، ومن خلال العمل على الزراعة، تم إعداد الأكلات التقليدية للترويج للمنتجات المحلية الخاصة بكل منطقة يتم العمل فيها.

تجارب لسيدات ريفيات قبل «مطبخ نوايا»

أفاد التقرير، أنه منذ عام 2011، تم العمل في منطقة البدرشين على مشروعات متنوعة، وفي عام 2014، كان هناك مشروع آخر يعمل من خلاله سيدات ريفيات من منطقة سقارة على أكلات تقليدية وإيطالية، باستخدام منتجات محلية.

«مطبخ نوايا» غير حياة السيدات المشاركات

قالت إحدى العاملات بالمشروع: «استفدت كثيرا، لأنني كنت فلاحة بسيطة، ولم أكن أعرف أي شيء، إلا عن بيتي وأولادي، لكن حياتي تغيرت تماما مع (نوايا)، حصلت على دروس كثيرة مفيدة، وعرفت الصواب من الخطأ»، وقالت أخرى: «تعرفت على (نوايا) من خلال التدريبات عن السياحة الزراعية والتسويق، وبعدما أنهينا التدريبات، تم تعييني مشرفة في المطبخ مع زميلاتي».