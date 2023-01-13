رئيس لجنة تسويق السياحة: تحويل الفنادق بالأقصر لمنشآت صديقة للبيئة قريبا

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه يجرى خلال الشهر المقبل في تحويل كل المنشآت السياحية والفندقية بالأقصر إلى منشآت صديقة للبيئة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل الأقصر لمحافظة خضراء تطبق مبادئ التنمية المستدامة.

تأثيرات إيجابية على الحركة السياحية الوافدة للأقصر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تحويل الأقصر لمحافظة خضراء سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة، وللأقصر خاصة، إذ ستجمع المحافظة بين كونها متحف أثري مفتوح، ومحافظة خضراء ما سيجعلها قبلة للسياح من مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن غالبية السياح حول العالم باتت الرغبة الأولى لهم هي اختيار المدن والدول صديقة البيئة، والتي تطبق معايير السياحة الخضراء كي يقضوا فترة إجازاتهم بها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حرصت في هذا الإطار على تحويل المدن السياحية المصرية إلي مدن خضراء، وهذا ما جرى بالفعل بمدينة شرم الشيخ التي استضافت مؤخرا قمة التغير المناخي في دورتها الـ27، لافتا إلى أن الغردقة والأقصر وأسوان سيصبحوا قريبا مدن صديقة للبيئة.

نسب إشغال الفنادق العائمة

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة إلي الأقصر حاليا جيدة للغاية، لافتا إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا ممتازة ، موضحا أن السياح الإسبان والفرنسيين والأمريكان والإيطاليين الأكثر تواجدا حاليا بالأقصر.

وأشار إلى أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر حاليا أنها تفد من دول متعددة، فضلا عن زيادة متوسط فترة إقامة السياح بالأقصر وارتفاع متوسط الإنفاق اليومي للسياح.

وتابع أن متوسط إنفاق السائح الزائر الأقصر حاليا يتراوح من 120 إلى 125 دولارا في اليوم بعد أن كان يبلغ نحو 80 دولار بداية العام الماضي.