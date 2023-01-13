«السياحة»: 30 مطعما حصلوا على تراخيص في ديسمبر 2022

قال على حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022 شهد حصول نحو 30 مطعما على ترخيص للعمل، ليصل بذلك عدد المطاعم المرخصة نحو 195 مطعما.

ولفت «حسن» إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم حاليًا، وبشكل شبه يومى بمعاينة العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المنظومة السياحية.

مطاعم جديدة ستدخل منظومة السياحة

وأضاف مدير عام الرقابة والتفتيش، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الجارى سيشهد حصول عشرات المطاعم والكافيهات على الترخيص السياحى، لافتا إلى أن الوزارة سهلت إجراءات الحصول على الترخيص، وهذا كان السبب الرئيسي فى تشجيعهم.

عدد المنشآت والمطاعم السياحية حاليا

وأشار إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية التى تملكها مصر حاليا تجاوز الـ 1400 مطعم، والوزارة تسعى تسعى لأن تمتلك مصر نحو 6000 مطعم ومنشآة سياحية خلال السنوات المقبلة المقبلة وذلك فى إطار خطة الدولة بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

يشار إلى أن فترة جائحة كورونا وتراجع إقبال الرواد على التواجد بالمطاعم والمنشآت السياحية أدى إلى قيام العديد من المطاعم بتغيير النشاط أو بالإغلاق لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلى طبيعتها قبل حدوث الجائحة.