«شركات السياحة»: عدد الحجاج المسيحيين للقدس لن يتجاوز الـ3 آلاف في 2023

قال وجيه رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري السياحية، إنّ شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس، قرّرت مد فترة تقدم مسيحي مصر الراغبين في الحج بالقدس إلى يوم 25 يناير الجاري، بدلا من بعد غدٍ الجمعة، مشيرا إلى أنّ الشركات ستبدأ نهاية الشهر الجاري في الإجراءات التنفيذية للسفر للحج من استصدار تأشيرات السفر إلى القدس والحصول على كل الموافقات المصرية، خاصة أنّ موعد الحج سيكون أوائل شهر أبريل المقبل.

الإقبال على رحلات الحج من ضعيف لمتوسط

وأضاف وجيه، لـ«الوطن»، أنّ نسب إقبال مسيحي مصر على التقدم لرحلات الحج بالقدس هذا العام يتراوح ما بين ضعيف ومتوسط، مشيرًا إلى أنّ أعداد من سيسافرون للحج بالقدس من مصر هذا العام لن يتخطى 3 آلاف مواطن، مرجعًا ذلك إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية في ظل ارتفاع أسعار رحلات حج الأقباط للقدس هذا العام.

زيادة في أسعار الحج بنحو 25% عن العام الماضي

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ أسعار برامج حج الأقباط للقدس هذا العام ارتقعت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% بالمقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنّ أسعار الفنادق التي سيقيم بها الحجاج بكل من القدس وبيت لحم على سبيل المثال شهدت ارتفاعا في السعر يقدر بـ25%، مشيرًا إلى أنّه وفقا لآليات أسعار الطيران حاليًا، فإنّ سعر تذكرة الطيران هذا العام لن تقل عن 20 ألف جنيه فيما بلغت العام الماضي نحو 15 ألف جنيه.