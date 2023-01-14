ضبط 3 «ديلرات» خلال توزيع المخدرات على عملائهم في المرج والسلام والمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق الآتى: ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والدراجة النارية لترويج تجارته غير المشروعة.

ضبط (شخصين- مقيمان بدائرتى قسم شرطة "المرج – السلام") وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواه").. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتفين المحمول لسهولة التواصل لعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.