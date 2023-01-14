كشف ملابسات اختطاف تاجر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من تاجر مقيم بمحافظة الجيزة، بقيام شخصين باختطاف واحتجاز شقيقه «مقيم بذات العنوان»، بسبب خلافات مالية حول الشراكة في تجارة الخردة والزيوت.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، حال تواجدهما بدائرة القسم وبصحبتهما المجني عليه.

بسؤال المجني عليه قرر بقيام المشكو في حقهما بسرقة هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره أثناء قيامهما بالتعدي عليه بالضرب محدثان إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، للخلافات المشار إليها.

وبمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشادهما ضبط الإيصالات والسيارة وهاتف المحمول الخاصة بالمجني عليه، وهاتف محمول خاص بأحد المتهمين يحوي صورا للمجني عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.