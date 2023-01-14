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القبض على تاجري مخدرات خلال توزيع «حشيش» في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات
11:31 ص | السبت 14 يناير 2023
مخدرات

مخدرات

 

اعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية .

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزته ( عدد 7 قطع لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام - مبلغ مالى   هاتف محمول – سلاح أبيض ) .وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(119,000 مائة وتسعة عشر ألف جنيهاً تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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