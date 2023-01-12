مسؤولة بـ«التضامن»: حجم السوق العالمية من المنتجات اليدوية 680 مليار دولار

قالت الدكتورة ميرفت صبرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن مصر تتميز بالصناعات اليدوية والتراثية منذ قديم الزمن، إذ أن هناك شوارع مميزة بتلك المنتجات مثل شارع المعز وحي الجمالية، مشيرة إلى أن المنتجات اليدوية قطاع واعد للغاية وفقًا لتقارير البنك الدولي، موضحة أن حجم السوق العالمي من المنتجات اليدوية يصل إلى 680 مليار دولار، وينمو بنسبة 12%، كما أن حجم السوق المصرية وفقا لأحدث البيانات بلغ 3.3 مليار جنيه، ويعمل فيه 2 مليون عامل.

وأضافت «صبرين»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم العاملين في مجال الحرف والمنتجات اليدوية، متابعة أن وزارة الصناعة أيضا تدعم المجال من خلال معرض «تراثنا»، علاوة على دعم وزارات أخرى كالتنمية المحلية والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة.

وتابعت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن وزارة السياحة تدعم مجال الحرف والمنتجات اليدوية باعتبارها منتجات يدوية تذكارية تعكس تراث مصر، مشيرة إلى أن قطاع المنتجات اليدوية في مصر كبير وواعد.

وأشارت إلى أن مشروع الأُسر المنتجة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي قديم للغاية منذ عام 1964، موضحة أن عدد المستفيدين من المشروع منذ إطلاقه حتى الآن وصل إلى 731 ألف أسرة، بما يعادل 2.8 مليون فرد.