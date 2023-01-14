ضبط 151 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (151 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

20 بندقية آلية.

(19) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(106) فرد محلى.

(929) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) جزينة متنوعة.

(227) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86300) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(338) حكم جناية.

(25581) حكم حبس جزئى.

(4763) حكم حبس مستأنف.

(43524) حكم غرامة.

(12094) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا حادث سرقة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (409) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (445) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (122,398 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (108,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,670 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,940 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,432 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,130 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,151 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (526 جرام).

كمية من مخدر الفرجينيا وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (30 جرام).

عدد (61036) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (280) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19415) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.