مصر تدخل بقوة على خط «سياحة الزفاف».. أفراح عالمية للترويج لمعالم المحروسة

السياحة أحد مصادر الدخل المهمة، وجلب العملات المختلفة، بما يعزز من قدرة الاقتصادي المصري، وتتميز مصر بتنوع مصادرها السياحية، التي لا تقتصر على زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية أو السياحة العلاجية والدينية والترفيهية، إذ استحدثت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، نوعا جديدا وغير معتاد، يسمى بـ«سياحة الزفاف».

بدأت جهود هيئة تنشيط السياحة المصرية، في جذب سياحة الزفاف في عام 2016، تنفيذ رحلة تعريفية، لأهم منظمي حفلات الزفاف الهنود، لتعريفهم بإمكانيات تنفيذها في مصر، ومنذ 5 أشهر شاركت الهيئة، في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي «EMF Global»، أحد أهم تحالفات المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف عالميا، بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف في مصر، ومن المتوقع إقامة حفل كل شهر.

أول حفل زفاف سياحي بلمسات فرعونية

منذ أسبوع، وصلت رحلة طيران من الهند، على متنها 337 راكبا، لحضور حفل زفاف هندي، استمر 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، تلك المدينة التي تتميز بالطقس المعتدل شتاء، واستقبلت هيئة تنشيط السياحة الرحلة الهندية، بباقات الورود وعزف الموسيقى، فضلاً عن تقديم المشروبات، وتوزيع الهدايا التذكارية، ونشرات تعريفهم بالمقصد السياحي المصري.

واستعانت الشركة المنظمة، للحفل باللمسات الفرعونية، في تجهيزات ديكورات الحفل، وهذا النمط من السياحة موجود منذ فترة طويلة، وكان الأشقاء العرب ينظموا حفلات زفافهم في مصر، ويحقق معدلات سياحية مرتفعة، خاصة أن عائلتي العروسين يحضران معهما، وهو ينعش العائدات السياحية ويزيد من حجم الإشغالات الفندقية.

الهند بالمركز الأول في سياحة حفلات الزفاف

يبلغ حجم سوق حفلات الزفاف بالشرق الأوسط، نحو 4,5 مليار دولار سنويا، تشتهر بها تركيا ودبي، وتحتل الهند السوق الأول في سياحة حفلات الزفاف بـ50 مليارا في العام، ويقيم أثرياؤها ما يقرب من 10 آلاف حفل زفاف خارج الهند، وبعض العائلات تنفق من نصف مليون إلى 5 ملايين يورو، وقد تصل إلى 70 مليون يورو في حفل الزفاف الواحد، وقد أقيم في تركيا 15 حفل زفاف لهنود في عام 2019، بتكلفة 100 مليون دولار، بحسب «الإمارات اليوم».

وتعد دولة الإمارات الوجهة الأكثر تفضيلاً لإقامة هذا النوع من الحفلات، نظراً للتسهيلات التي تتيحها، والمناخ المناسب على مدار العام، ووجود الشواطئ على السلاسل الجبلية والبيئة الهادئة والمناظر الخلابة، التي تتمتع بها.

ووفقاً لبحث أجرته الشريك الرسمي للأبحاث لمعرض سوق السفر العربي، «كوليرز إنترناشيونال»، يتجاوز حجم قطاع الوجهات المفضلة لحفلات الزفاف عالمياً 90 مليار دولار، منها 4.5 مليار دولار في الشرق الأوسط، ما يشكل نحو 5%، وتجرى 25% من حفلات الزفاف في الخارج، بما يصل إلى 340,000 حفلة كل عام.