خبير سياحي: حفلات الزفاف تجذب الوفود الأجنبية للمقاصد المصرية

قال محمد كارم، خبير سياحي، إن هناك فرق بين طرق التسويق لسياحة «حفلات الزفاف»، ونظيراتها من أنواع السياحة المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بذلك النوع من السياحة من قِبل الدولة ممثلة في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، إذ أنه كان هناك دعوة لكل منظمي حفلات الزفاف على مستوى العالم خاصة الهند للترويج لشكل جديد من السياحة.

وأضاف «كارم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية « extra news»، أنه يجب تمييز وإدراك «سياحة الزفاف» ضمن أشكال وأنواع السياحة الغنية لأن عدد المدعوين يكون كبير للغاية بالإضافة إلى طول مدة الإقامة في مصر، وذلك يساعد على انتعاش الحركة السياحية والدخل القومي للبلاد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن معظم الأثرياء من ضمنهم أغنياء مصر كانوا يقوموا بعقد حفلات الزفاف خاصتهم في أوروبا، مؤكدًا على أن الهوية والثقافة المصرية لن تتأثر سلبيًا من جراء سياحة «حفلات الزفاف» ولكن سيكون هناك تنوع ثقافي حميد.

وأشار الخبير السياحي، إلى أنه سيتم الترويج وتنشيط الحركة السياحية بخصوص سياحة «حفلات الزفاف»، بالشكل المصري الذي يريد العالم بأكمله معرفته، وذلك لن يؤثر على الهوية والثقافة المصرية، موضحًا أن السائح سيأتي للاستفادة والاستمتاع بالجو العام في مصر والتعرف على الثقافات والعادات الخاصة بنا ولكن لن يغير فيهم.