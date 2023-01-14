حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. تجدد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية مع ظهر اليوم السبت، عودة سقوط الأمطار المتوسطة التي قد تصل إلى غزيرة بشكل تدريجي، وذلك بعد الأمطار الرعدية التي ضربت الإسكندرية فجرًا وتوقفت صباح اليوم، قبل أن تعود للسقوط منذ قليل على مناطق عدة في الإسكندرية تحديدا شرق المدينة.

ويتبع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر مع تقدم النهار، وسط ارتفاع أمواج وتوقعات بسقوط الأمطار مع الساعات المقبلة، وهو ما تبعه استمرار حالة الطوارئ من قبل رجال الصرف الصحي في الإسكندرية لمواجهة أي أمطار قد تحدث من اليوم وحتى تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باعتدال الطقس.

طوارئ للتعامل مع حالة الطقس في الإسكندرية

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بالشركة اليوم السبت، لمواجهة هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث تبلغ توقعات الأمطار 60%.

وأضاف محمود نافع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، مشدداً على استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

سرعة الرياح مع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ولا تقتصر حالة الطقس في الإسكندرية اليوم على سقوط الأمطار المتوقعة فحسب، بل يصاحب ذلك نشاطا للرياح تصل سرعتها من 50 إلى 60 كم في الساعة، وهو المعدل الأعلى حتى الآن منذ بداية فصل الشتاء وهو الذي يترتب عليه شعور المواطنين بدرجات حرارة منخفضة عن المسجلة.

وتبع حالة الطقس في الإسكندرية ارتفاع أمواج من مترين إلى 2.5 متر، الأمر الذي يسبب اضطراب في الملاحة البحرية وحركة الصيد.