تطورات جديدة في واقعة عصابة سرقة عدادات الكهرباء بمصر القديمة

أمرت جهات التحقيق بمصر القديمة بحبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب الفك، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت بدايتها عقب ورود بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن وراء ارتكابها شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب الفك.

كما أعترف المتهمان بقيامهما بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، صاحب مخزن خردة مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.