سر الشعور بالبرودة رغم اتباع جميع وسائل التدفئة.. تنبيه لكبار السن

دائما ما يشعر بعض الأشخاص بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مهما اتبعوا من وسائل تدفئة، لكن الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء، كشفت أن تلك الحالة تتسبب فيها أحيانا، بعض الأمراض، مثل: الأنيميا والنحافة الشديدة واضطراب الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى اختلال التمثيل الغذائي.

سب شعور كبار السن بالبرد

أضافت منال، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: «أن سبب شعور كبار السن بالبرد، هو أن الأوعية الدموية لم تعد تعمل بكفاءة، مثلما كان يحدث في سن صغيرة».

ارتدوا الجوارب وعليكم بالمشروبات الدافئة

أكدت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء: «يجب أن يهتم كبار السن بارتداء الجوارب، وتناول مشروبات دافئة، والحرص على تناول المياه، لأن نقصها يؤدي إلى الشعور البرد، ويمكننا تناول الجنزبيل والكمون بالليمون والينسون والنعناع والمشروبات الطبيعية المصرية المختلفة، مثل الشاي الأخضر، ويمكن تناوله أو أي من المنبهات الأخرى، في بداية اليوم، منعا لإحداث اضطرابات النوم».