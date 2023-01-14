82 وظيفة للشباب من الجنسين في محافظة دمياط.. الشروط والتفاصيل

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن توافر فرص عمل في محافظة دمياط، والتي تناسب فئات كثيرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في محافظة دمياط على هذا النحو:

وظيفة مسئول تصميم أثاث

اسم الشركة: كوكوبولو للأثاث.

مقر العمل: دمياط - دمياط.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مستشار تأميني

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة .

مقر العمل: دمياط - دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1000- 1500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول متابعة إنتاج خارجي

اسم الشركة: كوكوبولو للأثاث.

مقر العمل: دمياط - دمياطز

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة بائعيي سوبر زهران ماركت

اسم الشركة: زهران.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة لـ الوظيفة: 8 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسئول مبيعات تأمين

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة.

مقر العملك الزرقا - دمياط - دمياط الجديدة - رأس البر - دمياط.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1000- 2000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 4000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدير سوبر ماركت

اسم الشركة: شركة إنماء.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: شركة انماء.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة: الإعاقات التالية

استخدام العكازز

وظيفة مسئولي مبيعات داخلية

اسم الشركة: اتصالات مصر.

مقر العمل: الزرقا - دمياط - دمياط الجديدة - رأس البر - دمياط.

العمالة المطلوبة: 33 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2300- 3300 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول مبيعات داخلية

اسم الشركة: Healthy and Tasty .

مقر العمل: دمياط - دمياط الجديدة - رأس البر - دمياط.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة ويتر

اسم الشركة: شركة انماء.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 2 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة باريستا

اسم الشركة: شركة انماء.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.