تفاصيل 68 وظيفة شاغرة للعمل في أسيوط.. اعرف الشروط

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن توافر فرص عمل في محافظة أسيوط، والتي تناسب فئات كثيرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في محافظة أسيوط على هذا النحو:

وظيفة مسؤولي مبيعات داخلية

اسم الشركة: اتصالات مصر.

مقر العمل لـ الوظيفة: أسيوط الجديدة - أبنوب - أسيوط - البداري - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 35.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2300- 3300 جنيه مصري.

وظيفة محاسبين

اسم الشركة: المكتب الحديث للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق.

مقر العمل: أسيوط - أسيوط .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة أخصائي إدارة مخاطر

اسم الشركة: أور لتمويل المشروعات.

مقر العمل: أسيوط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة سائقين

اسم الشركة: المكتب الحديث للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق.

مقر العمل: أسيوط - أسيوط .

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوى الخبرة للتقدم لـ الوظائف: لا يشترط.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترطز

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 1000- 1500 جنيه مصري.

وظيفة باريستا

اسم الشركة: قصر نابولي.

مقر العمل: أسيوط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤول استعلام ميداني

اسم الشركة: فوري للتمويل.

مقر العمل: منفلوط - القوصيه - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 31 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

وظيفة مندوبين مبيعات خارجية

اسم الشركة: سكاي للتجارة والتوزيع.

مقر العمل: أسيوط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة فني تيار خفيف

اسم الشركة: ليدز.

مقر العمل: أبنوب - أسيوط - البداري - الغنايم - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترطز

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) «دبلوم صناعي ثلاث سنوات».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرف مبيعات خارجية

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: أسيوط - ديروط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب دعاية وتسويق

اسم الشركة: شركة GPS للطبع والنشر والتوزيع (المعاصر - الامتحان».

مقر العمل: أسيوط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 7.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

وظيفة كول سنتر

اسم الشركة: قصر نابولي.

مقر العمل: أسيوط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1600- 1800 جنيه مصري.