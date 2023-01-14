767 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل في يومها الأول بالبحيرة

انطلق اليوم السبت 14 يناير، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 في البحيرة.

امتحانات نصف العام الدراسي في البحيرة

وشهدت البحيرة رفع درجة استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنتهي 26 يناير الجاري.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان، ورفع درجة الاستعداد القصوى، كما أكدت على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات واستمرار كافة الجهود لرفع آثار وتراكمات الأمطار بجوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء في محيط المدارس.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

من جانبه، صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي شكاوى.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني باللجان يوميا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات، والتأكد بالالتزام بتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان.

منع دخل الهواتف المحمولة للجان الامتحانات

وأشار أنه تم منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين والمراقبين وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة والتحقق من شخصية الطالب.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في يومها الأول يبلغ 767463 طالبا وطالبة، حيث يؤدي 156757 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، و152604 طلاب وطالبات بالصف الخامس الابتدائي امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأشار أن عدد 139658 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وبالنسبة للصف الأول الإعدادي يؤدي 150555 طالب وطالبة امتحاناتهم في مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية.

بينما يؤدي 128401 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم في مادتي العلوم والتربية الدينية، كما يؤدي 39488 طالبا وطالبة انتظام وخدمات بالصف الأول الثانوي امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.